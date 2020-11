L’AQUILA, “IL COMPLEMENTO OGGETTO”: DALLE BOMBONIERE AI PRODOTTI TIPICI, ECCO LE CONSEGNE A DOMICILIO CON OMAGGIO “PER CHI NON VUOLE USCIRE DI CASA”

L’AQUILA – In tempi difficili come quelli che viviamo tutti per la crisi dovuta alla gestione del Covid, anche all’Aquila ci si rimbocca le maniche per tenere duro e andare avanti.

A questa “regola” non si sottrae Carla Vivarelli, l’imprenditrice aquilana titolare de “Il complemento oggetto”, sulla strada statale 17 ovest, negozio che vende articoli da regalo, bomboniere, sweet e prodotti tipici.

Ecco quindi, per chi non volesse uscire di casa, le consegne a domicilio per questa nuova ‘puntata’ dell’emergenza.

Le consegne sono gratuite e comprendono un piccolo “omaggio della casa”.

Una scelta, quella di Carla Vivarelli, per andare incontro ai clienti che, con l’attivazione, da domani, della zona arancione anche nella nostra città, vorranno evitare di recarsi in negozio.

Nei mesi scorsi, dalle geniali mani di Vivarelli sono “uscite”, cucite a mano, le mascherine protettive in stoffa di cotone bianco, con tanto di decorazioni, messe in vendita a offerta libera e con il ricavato destinato al reparto di Rianimazione e Terapia intensiva dell’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. (red.)

