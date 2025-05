L’AQUILA: IL COMUNE ASSEGNA UN IMMOBILE ALLA LEGA ITALIANA PER LA LOTTA AI TUMORI

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila, su proposta dell’assessore al Patrimonio Vito Colonna, ha assegnato un immobile, situato in via Corfinium (una traversa di via Antica Arischia, nel quartiere di Pettino), all’Associazione “Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori” (Lilt), sede provinciale L’Aquila. Si tratta di un’unità immobiliare pervenuta al patrimonio comunale a seguito dell’acquisto di abitazione equivalente da parte dell’originario proprietario.

“Ai sensi dell’accordo, richiamato nella delibera approvata dalla giunta comunale, la Lilt potrà utilizzare i nuovi spazi per attività di rilievo sociale, molto importanti per la nostra comunità” spiega l’assessore Colonna.

Tali attività, come riportato nel documento approvato dalla giunta, sono in via esemplificativa: – visite senologiche e ginecologiche con relative ecografie; – campagne di sensibilizzazione (convegni, riunioni ed eventi) con la distribuzione di apposito materiale informativo; – sensibilizzazione per la lotta contro il fumo (distribuzione di materiale informativo), soprattutto nelle scuole; – sensibilizzazione per una corretta alimentazione (distribuzione di materiale informativo e di piccole bottiglie di olio extravergine di oliva); – riunioni sulla prevenzione oncologica, anche presso comuni, scuole, associazioni; – nell’ambito della collaborazione con Associazioni, Enti, Istituzioni e Società del territorio aquilano, verranno effettuate campagne annuali di prevenzione oncologica delle proprie dipendenti.