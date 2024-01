L’AQUILA: “IL DIRITTO FRA INTERPRETAZIONE E STORIA”, L’OPERA DI MARINELLI PRESENTATA A COLACCHI

L’AQUILA – Sarà presentato venerdì 19 gennaio alle ore 17:30, presso la libreria Colacchi dell’Aquila, il volume “Il diritto fra interpretazione e storia”, liber amicorum per Fabrizio Marinelli.

Il volume – si legge in una nota – contiene oltre 30 saggi attraverso i quali colleghi e amici del professor Marinelli, nel momento in cui il Nostro completa gli anni di servizio presso l’Università degli studi dell’Aquila, rendono omaggio all’amico e giurista sottolineandone – oltre alla generosità e alla ricchezza umana – l’alta professionalità e la sterminata produzione scientifica sempre caratterizzata da una prospettiva storica e da un’impostazione assiologica attenta alla tutela delle persone non concedendo nulla al dogmatismo e a impostazioni concettuali ideologiche e astoriche.

Paolo Grossi, giurista e storico italiano, già Presidente della Corte costituzionale, scomparso nel 2022 con il quale Fabrizio Marinelli ha intessuto un proficuo e costante dialogo scientifico e umano, ha definito il nostro illustre concittadino “giurista aquilano appassionato di storia”, “centrando – come scrivono gli estensori della introduzione, Caroccia, Cervale e Politi – da par suo le peculiarità di Marinelli “giurista appassionato”, ovvero intriso di passione per l’esperienza giuridica quale esperienza umana, di donne e di uomini che quotidianamente affrontano le problematiche dell’esistenza e che chiedono al diritto un aiuto, una risposta per le questioni che li affliggono”. Nel corso della serata il professor Marinelli sarà “interrogato” dai giornalisti Angelo De Nicola, Giustino Parisse e Giorgio Paravano.