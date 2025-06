L’AQUILA: IL FENOMENO DELLA BESTEMMIA IN UN DOCUMENTARIO SABATO AL TEATRO ZETA

L’AQUILA – Realizzato da Kawabanga produzioni e casa editrice Aristodemica, in collaborazione con Uaar – Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti -, il documentario «affronta con coraggio e rigore scientifico il complesso fenomeno della bestemmia, esplorandone le radici storiche, le trasformazioni culturali e il suo impatto nella società contemporanea. “In un contesto culturale come quello italiano, profondamente segnato dalla tradizione cattolica, la bestemmia rappresenta un tema tanto controverso quanto poco studiato. Questo documentario si propone di colmare questa lacuna, offrendo al pubblico una visione multidisciplinare e approfondita del fenomeno». Il filmato è adatto anche alla visione in ambito scolastico (scuole superiori).

L’Uaar ha sostenuto anche economicamente il progetto e ne promuove la diffusione. La proiezione del 7 giugno ore 17,30,al Teatro zeta nella frazione aquilana di Monticchio è a cura di Fabrizio Facchini, referente Uaar per la provincia dell’Aquila.