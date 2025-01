L’AQUILA: IL FUTURO DI BORGO RIVERA, IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE E LE PROPOSTE IN UN INCONTRO

L’AQUILA – Un momento di confronto sul futuro di Borgo Rivera e dell’area delle 99 Cannelle, un’occasione per raccogliere idee e proposte, coinvolgendo esperti, progettisti, rappresentanti istituzionali e associazioni del territorio.

Domani, venerdì 31 gennaio, alle ore 17:30, all’Aquila, presso l’Hotel 99 Cannelle, si terrà il convegno di studio “La riqualificazione dell’Area Rivera – 99 Cannelle”, promosso dall’associazione culturale Orizzonti per discutere le strategie di recupero e valorizzazione di una delle zone più suggestive della città.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali di Roberto Santangelo, assessore regionale con delega ai Beni e alle Attività Culturali e di Spettacolo. Seguiranno gli interventi di Raffaele Daniele, vicesindaco dell’Aquila con delega al Commercio; Francesco De Santis, assessore all’Urbanistica del Comune dell’Aquila; Ersilia Lancia, assessore al Turismo del Comune dell’Aquila; Stefano Albano, consigliere comunale e segretario provinciale del Partito democratico. A introdurre e moderare il dibattito sarà Vladimiro Placidi, architetto ed ex assessore comunale con delega alla Ricostruzione dei beni culturali.

“L’area di Borgo Rivera, situata all’interno delle mura urbiche, rappresenta un patrimonio storico e culturale di straordinario valore, con monumenti e luoghi simbolo come le 99 Cannelle, il Parco delle Acque, il Museo Munda e le chiese di San Vito, Santa Chiara e San Bernardo”, si legge in una nota.

“La riqualificazione di Borgo Rivera e dell’area delle 99 Cannelle – afferma l’assessore all’Urbanistica, Francesco De Santis – è una priorità sulla quale stiamo lavorando da tempo con un progetto ambizioso che presto presenterò alla città e al Consiglio comunale”.

“L’obiettivo – continua De Santis – è migliorare la fruibilità della zona attraverso interventi concreti: una nuova piazza, parcheggi adeguati, una viabilità più scorrevole e la chiusura dei passaggi a livello. Inoltre, prevediamo la pavimentazione del lungomura per restituire decoro e continuità urbana a un’area di straordinario valore storico e culturale. Questo convegno – conclude – rappresenta pertanto un’importante occasione per condividere idee e confrontarci sulle migliori soluzioni per il futuro di Borgo Rivera”.

Il progetto di riqualificazione intende contrastare il degrado degli ultimi anni, migliorare l’accessibilità e restituire all’area il suo ruolo di fulcro della vita culturale e turistica della città.

Tra i temi al centro del dibattito vi saranno gli interventi di valorizzazione del patrimonio storico e paesaggistico e le azioni per rendere Borgo Rivera più vivibile per cittadini e visitatori.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’opportunità per la cittadinanza di partecipare attivamente al percorso di recupero dell’area.