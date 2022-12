L’AQUILA: IL GARANTE DEI DETENUTI CIFALDI VISITA IL CARCERE CON SIGISMONDI E ROMANO

L’AQUILA – “Un’ulteriore dimostrazione di attenzione nei confronti dei detenuti rispetto ai quali il nostro obiettivo rimane la salvaguardia dei dettami costituzionali”.

Così il Garante dei detenuti, Gianmarco Cifaldi, al termine della visita, questa mattina, al carcere dell’Aquila, insieme al senatore Etelwardo Sigismondi e al direttore generale della Asl 1 Avezzano-Sulomna-L’Aquila Ferdinando Romano.

“L’obiettivo – ha spiegato Cifaldi – è confermare l’attenzione che le istituzioni tutte, nazionali e territoriali, hanno nei confronti dell’istituto di pena che accoglie numerosi detenuti al 41 bis. Abbiamo così voluto osservare quali sono le varie specificità emerse e valutare le azioni da porre in essere per trovare le soluzioni del caso”.

In particolare il direttore della Asl Romano ha posto l’attenzione sugli aspetti sanitari mentre il senatore Sigismondi ha voluto verificare personalmente tutti gli aspetti che sono di competenza governativa come la carenza del personale, le condizioni della struttura e la qualità dei servizi; tutti elementi messi in evidenza dagli Uffici dell’Autorità garante.