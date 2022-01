L’AQUILA: IL LABORATORIO L’AQUILA SOCIALE DI PAGLIARICCIO ADERISCE A FRATELLI D’ITALIA

L’AQUILA – Il comitato cittadino L’Aquila Sociale aderisce a Fratelli d’Italia. La responsabile del laboratorio politico-culturale, Claudia Pagliariccio, ha scelto di condividere e sostenere il percorso avviato sul territorio dal partito presieduto da Giorgia Meloni iscrivendosi nell’ambito della campagna di tesseramento 2021.

“Aderisco al progetto politico di Fratelli d’Italia – spiega Pagliariccio – con l’obiettivo di mettermi a disposizione per contribuire a radicare sul territorio l’unico partito che, anche a livello nazionale, è attualmente aperto a recepire le istanze identitarie e sociali a noi care. Ringrazio il commissario provinciale, Pierluigi Biondi, per aver accettato la mia proposta di adesione e il portavoce comunale, Michele Malafoglia, per l’immediata disponibilità mostrata a collaborare per il bene della città”.

“L’entusiasmo, l’energia e l’esperienza maturata in anni di militanza rappresentano un valore aggiunto per il partito che potrà contare sulle conoscenze e le competenze acquisite da Claudia Pagliariccio, oltre che in ambito lavorativo e imprenditoriale, anche in quello sociale e pedagogico. Sensibilità che arricchiscono la famiglia di Fratelli d’Italia, da sempre vicina alle istanze dei cittadini e impegnata nell’individuare soluzioni ai loro problemi” dichiarano il commissario provinciale Biondi e il portavoce comunale Malafoglia.