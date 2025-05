L’AQUILA: IL MAXXI PRESENTA L’INSTALLAZIONE “TOWARDS TOMORROW”

L’AQUILA – La corte a esedra del MAXXI L’Aquila ospita l’installazione Towards Tomorrow dell’artista finlandese Kaarina Kaikkonen, parte della collezione MAXXI dal 2012 e oggi ripensata per gli spazi barocchi di Palazzo Ardinghelli.

L’opera verrà presentata, con la partecipazione dell’artista, sabato 17 maggio alle 12, come anticipazione della grande mostra True Colors.

Tessuti: movimento, colori e identità curata da Monia Trombetta con Chiara Bertini, Fanny Borel, Donatella Saroli, Anne Palopoli, realizzata con il sostegno di CDP – Cassa Depositi e Prestiti e il patrocinio del Comune dell’Aquila, che verrà inaugurata il 6 giugno.

La poetica e potente installazione, allestita anche con il contributo degli studenti dell’Accademia di Belle Arti dell’Aquila – viene spiegato in una nota -, è stata realizzata con abiti di bambini di età compresa fra 0 e 5 anni raccolti nelle settimane scorse grazie alla collaborazione delle scuole del territorio, della Caritas, del Movimento Celestiniano, dell’associazione L’Armadio senza chiavi e di quanti hanno risposto alla call lanciata dall’artista donando indumenti usati che diventano così arte, e si trasformano in un’opera collettiva che unisce passato e futuro.

“I vestiti dei più piccoli sono simbolo di speranza per un futuro migliore. Towards tomorrow / Verso il domani è realizzato con abiti dei bambini perché sono loro il futuro. Nel mio lavoro, loro sono in grado di guardare verso l’alto, liberi e senza sovrastrutture, la loro innocenza è la risposta più potente a un mondo in cui l’incertezza e i conflitti sono una costante quotidiana. Dovremmo tutti trarre ispirazione dalla loro vitalità giocosa, dal loro cuore puro e dalla loro mente creativa”, dice l’artista Kaarina Kaikkonen, nota internazionalmente per le sculture di grandi dimensioni realizzate con materiali semplici e per le installazioni immersive con le quali invita il pubblico a riflettere su esperienze personali e a connettersi con gli altri attraverso l’arte.

Towards Tomorrow anticipa le atmosfere di True Colors: Tessuti, movimento, colori e identità, una grande mostra allestita negli spazi del museo con opere realizzate dal 2000 a oggi che utilizzano il tessuto per la costruzione di narrazioni, spazi, movimenti e relazioni.

La mostra verrà inaugurata all’inizio di giugno e ospiterà opere processuali, installazioni immersive e site-specific provenienti dalla collezione del MAXXI ponendole in contatto attivo con opere in prestito e nuove produzioni di artisti internazionali che impiegano il tessuto riconoscendone la capacità di rappresentazione dell’identità più intima e profonda tanto del singolo quanto di intere comunità.

L’ispirazione è rafforzata dal contesto culturale abruzzese nel quale l’arte tessile ha radici antiche nell’ambito dell’economia agropastorale e del virtuoso artigianato.