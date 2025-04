L’AQUILA: IL MERCATO TORNA IN CENTRO. CAPRETTI. “C’E’ ENTUSIASMO, ORA COPERTURA A PIAZZA D’ARMI”

L’AQUILA – “Il mercato in piazza Duomo è sempre stato il motore per L’Aquila, lo è stato per oltre 700 anni fino al terremoto del 6 aprile 2009. E deve tornare ad esserlo”.

Così Alberto Capretti, presidente di Confcommercio L’Aquila, ad AbruzzoWeb.it.

“Da una fase sperimentale – continua Capretti – il mercato in piazza Duomo tornerà per colorare il centro storico, che è un centro commerciale ‘naturale’ e che porterà tanta gente a visitare la nostra bella città e le sue vetrine, non solo il mercato”.

“Il timore per la situazione dei parcheggi in centro c’è – ammette – ma l’amministrazione comunale sta provvedendo per risolvere questo problema gravoso. Noi però dobbiamo andare avanti, perché chi si ferma è perduto”.

“Ora attendiamo la copertura del mercato qui in piazza d’Armi – conclude Capretti – che è necessaria sia d’estate che in inverno. Ed un mercato coperto ha sempre un certo valore”. (r.s.)