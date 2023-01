L’AQUILA, “IL MONDO DI TOLKIEN, FANTASIA O REALTA’?”: DUE INCONTRI ALLA LIBRERIA COLACCHI

L’AQUILA – In occasione del 50° anno dalla morte di J.R.R. Tolkien, l’associazione Nuova Acropoli L’Aquila dedica due incontri a “Il mondo di Tolkien: fantasia o realtà?”.

Due appuntamenti, venerdì 20 gennaio e venerdì 27 gennaio, alle ore 18, a L’Aquila presso la storica Libreria Colacchi, in Corso Vittorio Emanuele 5.

Il mondo fantastico creato da Tolkien continua ad affascinare lettori e spettatori che si lasciano trasportare nelle avventure dei popoli della Terra di Mezzo, immedesimandosi nei protagonisti di un’epopea moderna.

Ma nei racconti di Tolkien l’immaginario è solamente fantasia o la narrazione riflette, più di quanto sembri, il mondo e l’uomo?

Nel corso delle due serate si proverà a rispondere a questa domanda, per cercare quegli elementi che rendono la sua opera un messaggio universale, rivolto a ciò che di più autentico alberga nell’essere umano.

Come si legge in una nota, nel primo incontro dal tema “Il viaggio: un’avventura interiore”, percorreremo, insieme ai personaggi di Tolkien, i sentieri della vita per scoprire di essere in buona “compagnia” di viaggiatori che, sin dalle epoche più antiche, popolano miti, storie e leggende, con le loro incredibili avventure, per conoscere se stessi e scoprire il mondo.

Nel secondo incontro dedicato a “La grande battaglia tra Bene e Male”, saremo protagonisti, accanto ad uomini, elfi e nani, dell’eterno scontro tra il bene ed il male, di quella guerra, l’unica che valga la pena intraprendere, all’interno dell’essere umano, che può essere vinta esercitando la forza etica dei valori dell’amicizia, della generosità, del coraggio.

Il professore di Oxford si rendeva già conto della crisi dei grandi valori e dello sprofondamento del mondo nel consumismo. Con la creazione del cosiddetto «mondo secondario», propone un’alternativa e un ritorno a ideali e valori propri dell’essere umano che, attraverso le sue storie, ci incoraggia a riscoprire e riconquistare!

Non perdere i due appuntamenti che si terrano presso la Libreria Colacchi:

Venerdì 20 Gennaio 2023 alle ore 18:00 “”Il Viaggio: un’avventura interiore”

Venerdì 27 Gennaio 2023 alle ore 18:00 “La grande battaglia tra il bene e il male”

Per avere maggiori informazioni è possibile contattare l’Associazione al numero 333.9906989 oppure scrivere una e-mail a [email protected] e visitare il sito www.nuovaacropoli.it.