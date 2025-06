L’AQUILA: IL MUNDA ORGANIZZA VISITE GUIDATE AL PARCO ARCHEOLOGICO DI AMITERNUM

L’AQUILA – Il Museo Nazionale d’Abruzzo dell’Aquila a partire dal 1° giugno ha esteso gli orari di apertura al pubblico del Parco archeologico di Amiternum, ampliando in modo significativo per famiglie, cittadini, turisti, associazioni e centri estivi le opportunità di visita.

Il MuNDA nei mesi di luglio e agosto organizza delle visite guidate gratuite dell’Anfiteatro nei giorni: 5 luglio alle ore 18 12 luglio alle ore 18 19 luglio alle ore 9.30 9 agosto alle ore 18 16 agosto alle ore 18 Il MuNDA in questi mesi estivi accoglierà inoltre il pubblico con un progetto di formazione dedicato ai bambini da 4 a 14 anni; le attività ludico-didattiche sono proposte dal Museo dal martedì al venerdì a gruppi, associazioni e centri estivi territoriali per veicolare e far conoscere i tesori del MuNDA attraverso percorsi guidati tematici, cacce al tesoro, disegni e giochi interattivi. L’ingresso, le attività e le visite guidate sono gratuiti.