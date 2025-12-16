L’AQUILA: IL MUSEO D’ABRUZZO TORNA AL CASTELLO DOPO 16 ANNI

L’AQUILA – Dopo oltre sedici anni dal sisma del 2009, il Museo Nazionale d’Abruzzo compie un passo decisivo verso il ritorno nella sede storica: dal 20 dicembre il Castello Cinquecentesco dell’Aquila riapre al pubblico con nuovi ambienti dedicati al museo, che si affiancheranno al bastione dove finora era visitabile il Mammut, unica area accessibile negli ultimi anni.
Il rientro negli spazi del castello segna una tappa simbolica anche per la storia dell’istituzione: il museo fu inaugurato nel 1951, quando il presidente della Repubblica Luigi Einaudi arrivò all’Aquila per l’apertura nella Fortezza.
Dopo il terremoto, le collezioni furono messe in salvo e ospitate a lungo in depositi, fino alla sistemazione provvisoria nel 2015 al Munda di fronte alle 99 Cannelle, nell’ex mattatoio recuperato come spazio di archeologia industriale.
I nuovi spazi consentiranno ai visitatori di tornare a vivere il Munda all’interno del castello, ampliando il percorso di visita.
La riapertura resta parziale, in attesa del completamento dei lavori e della futura esposizione integrale delle collezioni, ma viene indicata come un passaggio significativo per la città e per la valorizzazione del complesso monumentale.
Questi gli orari di apertura: dal martedì alla domenica 9-19, con chiusura della biglietteria alle 18. Lunedì chiuso.
