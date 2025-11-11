L’AQUILA: IL PASSO POSSIBILE, “ACCELERARE ITER CHIUSURA PASSAGGIO A LIVELLO MONTICCHIO”

L’AQUILA – “Approvato lo studio di fattibilità per la chiusura del passaggio a livello di Monticchio. Adesso occorre accelerarne l’iter e realizzare contestualmente il nuovo tratto viario tra la Mausonia-Gignano e il nucleo industriale di Monticchio”.

Lo scrive, in una nota, il gruppo “Il Passo Possibile” con i consiglieri comunali dell’Aquila Elia Serpetti, Emanuela Iorio e Massimo Scimia.

“La Giunta – spiegano – ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’eliminazione del passaggio a livello sulla linea ferroviaria Terni-L’Aquila-Sulmona, nel tratto iniziale della S.P. 37 – via Rodolfo Volpe – Monticchio. L’intervento, previsto dal PUMS – Piano Urbano della Mobilità Sostenibile della Città dell’Aquila (denominato V54), prevede un quadro economico preliminare pari a 16.500.000,00 di euro. Seppure con tempi non propriamente celeri procede l’iter per la realizzazione di un’infrastruttura che risponde alle esigenze del traffico locale e che mira anche a migliorare la sicurezza di quel tratto della S.S. 17, tra Bazzano e Monticchio, aspetto non più rinviabile”.

“Già nella seduta del 18 settembre 2023 (delibera n.151), il Consiglio comunale si era pronunciato in tal senso con un ordine del giorno a firma dei consiglieri Daniele Ferella e Alessandro Maccarone. Nella stessa seduta, il gruppo consiliare de ‘Il Passo Possibile’ con i consiglieri Elia Serpetti, Emanuela Iorio e Massimo Scimia, propose di integrare l’ordine del giorno con un emendamento riguardante un altro intervento sempre previsto dal PUMS, denominato: ‘V.55 – Realizzazione del collegamento tra via Carlo Forti e via Paparisco con annesso percorso ciclabile in affiancamento’. Intervento che prevede la realizzazione di una bretella di collegamento tra la rotatoria in cui si innestano la SS 684 (superstrada Gignano) e la Mausonia e via Paparisco (S.P 37 – Monticchio), soluzione progettuale già approvata con determina n. 5160 del 16.12.2021 del Settore D204 Urbanistica – Mobilità e Trasporti – Q.E. 2,3 ML”.

“Con questi interventi coordinati si otterrebbe un duplice risultato: da un lato si alleggerirebbe il traffico nel tratto della SS.17 tra Monticchio e Bazzano, favorendo le numerose attività industriali e commerciali presenti nel Nucleo Industriale, che avrebbero un collegamento molto più diretto sia con la città che con il casello autostradale dell’Aquila Est; dall’altro, si ridurrebbe il traffico pesante che attraversa il centro abitato di Monticchio, con un contestuale miglioramento della sicurezza pedonale, da troppo tempo richiesto a gran voce dai residenti”.

“L’auspicio è che questa Amministrazione comunale aumenti il ritmo delle proprie azioni, convocando i tavoli per reperire i finanziamenti necessari e redigere i progetti esecutivi”, concludono.