L’AQUILA: IL PASTICCIERE TULLIO MANIERI DONA TORTA A VESCOVO AUSILIARIO D’ANGELO

L’AQUILA – Lo storico pasticcere aquilano Tullio Manieri, con una torta in suo onore, una delle sue delizie artigianali, ha voluto accogliere il neo vescovo ausiliare dell’Arcidiocesi di L’Aquila, Antonio D’Angelo, originario di Castelmauro in Molise, titolare della Diocesi di Cerenza.

Nominato da Papa Francesco lo scorso 14 agosto, D’Angelo, finora Rettore del Seminario Regionale “S. Pio X”, affiancherà il Cardinale Arcivescovo del capoluogo abruzzese, Giuseppe Petrocchi, nello svolgimento del ministero nella Comunità ecclesiale e sociale aquilana.

La celebrazione do oggi pomeriggio alla basilica di San Bernardino ha visto come Consacrante principale il Cardinale Petrocchi e come co-Consacranti, l’Arcivescovo Metropolita di Campobasso-Bojano, Giancarlo Maria Bregantini, e Gianfranco De Luca, vescovo di Termoli-Larino, Diocesi di origine di Mons. D’Angelo.