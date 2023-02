L’AQUILA: IL PIANISTA KOPACEVSKY, GIOVANE TALENTO RUSSO, OSPITE DELLA “BARATTELLI” ALL’AUDITORIUM

L’AQUILA – Prosegue la serie di recital con i più grandi pianisti della scena internazionale nell’ambito del cartellone della Società Aquilana dei Concerti “B. Barattelli”.

In questa occasione si esibisce il giovane pianista russo Philipp Kopacevksy (classe 1990) già vincitore di prestigiosi concorsi internazionali come l’International Franz Schubert Piano Competition in Germania.

L’appuntamento è per domenica 5 febbraio con inizio alle ore 18 presso l’Auditorium del Parco. La musica non ha confini. Proviene da Mosca dove ha studiato e continua ad essere attivo come Solista della Moscow State Academic Philharmonic, il pianista Philipp Kopacevsky è una vera star internazionale, svolgendo regolarmente tour di successo in Giappone e in gran parte dell’Europa. Nonostante la giovane età, la sua maturità musicale ed artistica lo caratterizza con interpretazioni libere e coinvolgenti dei grandi capolavori.

Così il programma del concerto rispecchia le anime del pianista. Infatti, prima di tutto Chopin, il punto di riferimento assoluto del repertorio pianistico, con l’esecuzione di una serie di Polacche, Notturni e Walzer. Quindi si passa al virtuosismo di Liszt e delle trascrizioni e rielaborazioni come la Freischütz Ouverture dall’omonima opera di Carl Maria von Weber, il walzer della celebre Faust-Symphonie di Gounod e le Bagatelle sans tonalité.Completano il programma i Valses nobles et sentimentales di Ravel, anche questi una rielaborazione, precisamente di opere di Schubert.Un appuntamento da non perdere per scoprire il talento di Philipp Kopacevsky acclamato da tutti gli appassionati del pianoforte.