L’AQUILA, IL PIANO PER NATALE: NOTTE BIANCA, ALBERI, LUMINARIE E MERCATINI

L’AQUILA – Notte bianca, luminarie, alberi per le vie della città e i mercatini: L’Aquila si prepara al Natale con diverse novità.

Ad assicurarlo è il vicesindaco e assessore comunale al Commercio, Raffaele Daniele, che in questi giorni sta definendo gli ultimi dettagli in materia di luminarie, allestimenti e cartellone di eventi per il periodo natalizio.

Tra le novità principali una Notte bianca in prossimità delle festività. La data è ancora da definire, ma di certo si terrà nel mese di dicembre. Il centro cittadino sarà animato da un ricco programma di eventi musicali, artistici ed enogastronomici, che accompagneranno l’apertura straordinaria di negozi, chiese e cortili, con l’obiettivo di dare un nuovo impulso al commercio.

Con ogni probabilità, saranno bandite le luci d’artista che tanto hanno fatto discutere negli anni passati, ma anche alberi di Natale troppo alti o eccessivamente addobbati: Ho pensato a un allestimento tradizionale, dai toni neutri, che si concentri soprattutto nelle vie del centro storico – ha spiegato Daniele al Centro– Ma soltanto nei prossimi giorni potremo definire tutto con certezza”. Sta per uscire, infatti, il bando di concorso per appaltare la gara delle luminarie: “Con la ditta che si aggiudicherà il lavoro si ragionerà sui dettagli”.

E ancora, son solo un albero in piazza Duomo, ma molti alberi per le vie della città: “Gli alberi saranno tanti, ma sobri”.

A partire dal 2 dicembre, e fino al 2 gennaio, inoltre, i mercatini di Natale animeranno le vie principali del centro storico dell’Aquila, dalla Villa comunale a piazza Duomo, fino a corso Vittorio Emanuele e al Parco del Castello. Verranno allestite casette in legno, con addobbi natalizi, che ospiteranno gli espositori di raffinati prodotti artigianali, dolci tipici e decori.