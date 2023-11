L’AQUILA: IL PREFETTO DI VINCENZO RENDE OMAGGIO ALLE VITTIME DEL SISMA 2009

L’AQUILA – Una visita alla Cappella della Memoria nella Chiesa di Santa Maria del Suffragio, per rendere omaggio alle vittime del sisma del 2009.

È stata la prima tappa del nuovo prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, che si è insediato questa mattina.

Prima di procedere con gli impegni della giornata, un momento di raccoglimento e la deposizione di una composizione floreale.

Il sindaco, Pierluigi Biondi, ha poi incontrato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il nuovo prefetto: “Nel dare il benvenuto al prefetto in città ho confermato la disponibilità dell’amministrazione a proseguire il proficuo rapporto di collaborazione e dialogo istituzionale che in questi anni ci ha permesso di affrontare con successo le dinamiche di un territorio esteso e vario come il nostro, certi di poter lavorare insieme con la stessa dedizione e lo stesso entusiasmo”, ha dichiarato il sindaco Biondi.