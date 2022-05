L’AQUILA, IL PRIMO GIUGNO TORNA LA NOTTE BIANCA-SPRING EDITION: IL PROGRAMMA E GLI OSPITI

L’AQUILA – Il Comune de L’Aquila presenta l’edizione di Primavera della Notte Bianca a L’Aquila.

“Il 1° giugno il centro storico del capoluogo abruzzese respirerà la Primavera”, si legge nella nota di presentazione del programma. La Notte Bianca Spring Edition è realizzata in collaborazione con tutti gli assessorati preposti, le associazioni di categoria e la squadra costruita ad hoc per l’evento dal direttore artistico Marcello Di Giacomo.

IL PROGRAMMA

Si inizierà alle 16:30 con la Notte Bianca dei Bambini alla Villa Comunale in collaborazione con le associazioni capitanate dalle “Mamme per L’Aquila”. Sarà possibile farsi le foto con il carro vincitore della Festa del Narciso 2022 presso il piazzale dell’Emiciclo che sarà trasportato a L’Aquila per la prima volta.

A seguire dalle 21:30 si darà spazio alla musica nelle principali piazze della città, torna al loro splendore e abitate dalle attività commerciali che, per l’occasione, saranno aperte fino a tarda notte con promozioni e intrattenimento.

In Piazza Duomo alle 22:00 incomincerà il Gran Galà della Notte Bianca.

Ci saranno momenti di moda e spettacolo. Per il canto, direttamente da Amici, ci saranno Calma, Aisha e Crytical, freschi di uscita dalla scuola più famosa d’Italia. Per il ballo la super coppia composta da Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ma anche Nunzio. Che cosa combineranno tutti assieme?

Sul palco e nel backstage la tiktoker più famosa della città, Jashlyn, direttamente da House of talent.

Il Gran Galà della Notte Bianca sarà presentato da Alessia Fabiani, Alessia Spezza, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo.

Alle 22.30, al Parco del Castello, la Grande Festa anni 80 e 90 “89Discoteca” che farà a L’Aquila la prima Tappa del Tour Estivo 2022.

E ancora: ci saranno le aperture notturne straordinarie del Maxxi L’Aquila, Palazzo Camponeschi, delle Chiese e di Cortili. E non mancherà la scritta gigante alla Fontana Luminosa.

“Dopo il successo della Notte Bianca di settembre 2021 è quindi arrivato il momento di vivere il cuore pulsante de L’Aquila con la Primavera.”