L’AQUILA: IL PROFESSOR BRANDIZZI NOMINATO DIRETTORE DELL’ACCADEMIA DELLE BELLE ARTI

L’AQUILA – E’ il Professor Marco Brandizzi il nuovo Direttore dell’Accademia di Belle Arti dell’ Aquila per il triennio 2023-2026 .

Con il Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, arrivato oggi, viene ufficializzata la nomina di Brandizzi eletto nel mese di giugno scorso. Per il Professor Marco Brandizzi, che entrerà nelle piene funzioni del suo incarico il primo novembre prossimo, si tratta di un ritorno alla guida dell’Istituto di alta formazione artistica abruzzese perché aveva già ricoperto questo incarico per due mandati negli anni 2014 – 2020. “Formulo al professor Marco Brandizzi i migliori auguri di un lavoro proficuo – ha dichiarato il Presidente ABAQ Rinaldo Tordera –. Sono sicuro che il suo impegno sarà all’insegna di una collaborazione fattiva per continuare a far crescere e prosperare la nostra Accademia”