L’AQUILA, IL PROSSIMO 30 SETTEMBRE CONVOCATO CONSIGLIO PROVINCIALE

L’AQUILA – Il Consiglio provinciale dell’Aquila, convocato per il 30 settembre alle ore 11.30, nella modalità della videoconferenza, è chiamato a deliberare sulla nota di aggiornamento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2021/2023, Decreto del Presidente n° 86 del 3/08/202, avente ad oggetto i lavori per il ripristino della funzionalità dell’impianto termico del MUSP “ex Micarelli”, sito in Via Ficara, all’Aquila e la variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021-2022. Sarà discussa una mozione concernente la richiesta di cambio di denominazione della razza canina da “pastore maremmano – abruzzese” in” pastore abruzzese”.

Sono inoltre previste le ratifiche per il riconoscimento di alcuni debiti fuori bilancio.