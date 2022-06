L’AQUILA: IL ROTARY CLUB DONA UN DEFIBRILLATORE ALLA FRAZIONE DI PIANOLA

L’AQUILA – Un defibrillatore in dono alla frazione aquilana di Pianola “per dare un piccolo segno di vicinanza alla popolazione con un’azione semplice ma molto importante, perché salvare vite è più che una vocazione, è una missione”.

A donarlo il Rotary Club L’Aquila, come si legge in una nota, nel corso di una cerimonia in programma per oggi pomeriggio domenica 19 giugno, alle ore 18,30, nella piazza della frazione.

Il presidente del Rotary Club L’Aquila, Antonio Di Stefano, consegnerà la preziosa attrezzatura salvavita alla dottoressa Anna Elisa Giuliani, in rappresentanza del Comitato San Rocco 2022. La dottoressa sensibilizzerà la popolazione all’utilizzo consapevole del defibrillatore