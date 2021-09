L’AQUILA, IL SABATO DELLA DANTE; AL VIA CORSI DI LINGUA PER ALUNNI DELLE QUINTE

L’AQUILA – Riprendono gli appuntamenti de “Il Sabato della Dante”

La Dante anche quest’anno mette a disposizione di tutti gli alunni di classe quinta delle Scuole Primarie della nostra città cicli di lezioni gratuite on line di Tedesco, Francese, Spagnolo e Inglese.

Le lezioni saranno tenute da professori della Dante Alighieri in modo interattivo sulla piattaforma Google suite sistema già molto noto a tutti gli alunni.

Per partecipare sarà sufficiente iscriversi attraverso i moduli google disponibili sul sito della scuola www,dantealighieri.edu.it

Le iscrizioni per il sabato si chiuderanno il venerdì che precede.

Si comincia nel mese di ottobre con Tedesco e Francese.

Ecco di seguito il calendario:

Sabato 2 ottobre dalle ore 10.30 alle 12.00 – TEDESCO

Sabato 9 ottobre dalle ore 10.30 alle 11.30 – FRANCESE

Sabato 16 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 12.00 – TEDESCO

Sabato 23 ottobre dalle ore 10.30 alle ore 11.30 – FRANCESE.

La novità di quest’anno è che ogni mese sarà dedicato allo studio di due lingue e al termine del breve ciclo di lezioni verrà consegnato l’attestato di frequenza ai partecipanti in una cerimonia in presenza prevista per mercoledì 3 novembre alle ore 18.00.