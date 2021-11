L’AQUILA, IL SINDACO BIONDI AL FESTIVAL DELLLA DOTTRINA SOCIALE DI VERONA

L’AQUILA – “Sindaci per il bene comune” è il tema della tavola rotonda che interesserà il capoluogo d’Abruzzo nella giornata di domani, 26 novembre, a partire dalle ore 15, accanto ai primi cittadini di Verona, Federico Sboarina; Mazara del Vallo, Salvatore Quinci; Lecco, Mauro Gattinoni; Ospitaletto, Giovanni Battista Sarnico; Montaldo Torinese, Sergio Gaiotti; Benevento, Clemente Mastella, e Pesaro, Matteo Ricci. Il dibattito sarà trasmesso in diretta su Youtube nella pagina del Festival.

“Audaci nella speranza – Creativi con coraggio” è il minimo comun denominatore dell’undicesima edizione della manifestazione, aperta con un video messaggio di Papa Francesco cui parteciperanno esponenti del mondo delle istituzioni, della Chiesa, dell’economia, della cultura e del terzo settore.

“La città dell’Aquila è stata invitata a partecipare per l’interesse che il suo percorso di rinascita continua a suscitare in ambito nazionale, per le buone pratiche che l’hanno portata ad essere un esempio di ricostruzione materiale, sociale, economica e culturale – ha commentato Biondi – Un appuntamento di prestigio dove una pluralità di soggetti, con esperienze e sensibilità diverse, ma che condividono gli stessi valori, si confrontano per la formazione di una nuova coscienza sociale”.

“Si tratta di una nuova occasione di racconto del nostro territorio, come accade sempre più spesso da 4 anni a questa parte” ha concluso il sindaco Biondi che a Verona porterà l’esperienza legata alla Perdonanza, alla battaglia anti-covid e al riuso e valorizzazione del patrimonio immobiliare post sisma e alla creazione di elementi attrattivi per i giovani, nel cuore dell’Appennino.