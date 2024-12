L’AQUILA: IL SINDACO BIONDI INCONTRA GLI ANZIANI DEL CSA PER GLI AUGURI DI NATALE

L’AQUILA – “Sono felice di condividere un momento augurale con i capisaldi della nostra comunità, che vedo assistiti con cura e professionalità”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha incontrato questo pomeriggio gli anziani della struttura comunale CSA, per portare loro e a tutto lo staff gli auguri della Municipalità. Il primo cittadino, accolto anche dal presidente Daniela Bafile e dal direttore Andrea Di Biase, ha assistito alla consueta cantata di Natale e conversato con gli ospiti, recando in dono la Tombola aquilana.

“Gli anziani – aggiunge il primo cittadino – sono una risorsa preziosa per ciascuno di noi e ci tenevo a dimostrare loro tutto il nostro affetto. Non solo a Natale, ovviamente. Il nostro impegno per l’Istituzione è tale che stiamo facendo investimenti sull’ammodernamento della struttura, stiamo trasformando le modalità di assistenza, cercando di promuovere l’inclusività della struttura e non il suo isolamento”.

Per il centro servizi anziani Ex Onpi, che conta 44 ospiti, di cui 40 non autosufficienti e 4 autosufficienti, sono stati spesi, dal 2020, 2,5 milioni di euro in attività di manutenzione ordinaria e straordinaria.