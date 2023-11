L’AQUILA: IL SINDACO BIONDI INCONTRA IL NUOVO PREFETTO DI VINCENZO

L’AQUILA – “Nel dare il benvenuto al prefetto in città ho confermato la disponibilità dell’amministrazione a proseguire il proficuo rapporto di collaborazione e dialogo istituzionale che in questi anni ci ha permesso di affrontare con successo le dinamiche di un territorio esteso e vario come il nostro, certi di poter lavorare insieme con la stessa dedizione e lo stesso entusiasmo”.

Così, in una nota, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, che ha incontrato nei suoi uffici di Palazzo Fibbioni il nuovo prefetto della provincia dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo, insediatosi oggi.