L’AQUILA: IL SINDACO CHIUDE SCUOLE E ASILI PER LA FORTE NEVICATA. RINVIATO IL CONSIGLIO COMUNALE

L’AQUILA – Per via della nevicata che sta interessando il territorio comunale dell’Aquila da ieri sera, e in considerazione del possibile peggioramento delle condizioni previste dal meteo per le ore 7, il sindaco Pierluigi Biondi ha disposto la sospensione delle attività didattiche e dei servizi educativi per l’infanzia per oggi, lunedì 23 gennaio.

Dalle 4 di stamani sono in azione 12 mezzi del Comune, affiancati dai 13 delle ditte private, operative soprattutto nelle frazioni, dove, in particolare in quelle in quota, il manto nevoso ha raggiunto anche i 30 centimetri.

Per le stesse ragioni, il Consiglio comunale dell’Aquila, previsto oggi in seduta aperta sulla movida e il disagio giovanile, è stato rinviato per disposizione del presidente, Roberto Santangelo.