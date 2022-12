L’AQUILA: IL VILLAGGIO DI NATALE IN PIAZZA DUOMO, INFO E ORARI

L’AQUILA – La magia del Natale non è solo prerogativa dei bambini, anche gli adulti ne sono contagiati e spesso ritrovano atmosfere che fanno riaffiorare ricordi dimenticati.

Da ieri, giovedì 8 dicembre, a domenica 1° gennaio 2023, ospitato nella cornice di Piazza Duomo a L’Aquila, cuore pulsante del Natale aquilano, si terrà il Villaggio di Natale.

Nelle tipiche casette di legno che sapranno ricreare un piccolo villaggio, si respirerà una magica atmosfera natalizia fatta di profumi e colori tipici di questo speciale periodo. La qualità dei prodotti e la professionalità degli operatori saranno a garanzia di questo evento tutto da scoprire.

La proposta enogastronomica vedrà protagonisti gli operatori abruzzesi ed uno spazio sarà dedicato alla somministrazione di specialità calde e fumanti che riscalderanno l’atmosfera trasformando il Villaggio di Natale in uno spazio di aggregazione.

Ampia e qualificata la proposta legata all’articolo regalo, con tanti spunti per gli addobbi natalizi, per la casa e tante idee per un regalo personalizzato: profumatori, candele, articoli in legno, bigiotteria, guanti, sciarpe, libri e tanto altro.

“Vieni ad immergerti nella magica atmosfera natalizia del Villaggio di Natale di Piazza Duomo: diamo inizio alle feste!”.

Promosso dal Comune di L’Aquila – Assessorato al Turismo