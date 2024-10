L’AQUILA: IL VIOLINO DI QUARTA APRE LA STAGIONE DELLA BARATTELLI AL RIDOTTO DEL TEATRO

L’AQUILA – Prende il via la 79/a Stagione della Società Aquilana dei Concerti “Barattelli”. Il cartellone, che arriva fino ad aprile 2025, porterà ad esibirsi nel capoluogo abruzzese artisti fra i più richiesti nelle principali stagioni musicali internazionali. Il concerto di inaugurazione è in programma domenica 6 ottobre, presso il Ridotto del Teatro Comunale con inizio alle ore 18 ed è affidato al violinista Alessandro Quarta che porta a L’Aquila il suo fortunato progetto “I Cinque Elementi – Terra Aria Acqua Fuoco Etere”.

Un lavoro coinvolgente dove la musica evoca immagini, colori, contrasti, suggestioni legate ai cinque elementi con il Prologo della Creazione “senza la quale ci sarebbe solo il nulla”, come racconta lo stesso Alessandro Quarta nella presentazione dell’opera: “L’Acqua nasce dalla mia terra, Otranto, porta d’Oriente del Mediterraneo, la prima a vedere il Sole… Aria è movimento, una danza delle fronde che mi parla dell’aria, che è Respiro, un elemento che tocca da vicino, apparentemente meno importante, ma fondamentale

Il Fuoco nasce con un tango cubano per il fuoco dell’Eros che alimenta la vita, quello della sessualità; ma anche quello che brucia e che devasta, quello dei fulmini, dei vulcani, degli incendi e quello infernale, demoniaco, che lascia lo spettatore senza respiro. Infine Etere, ritenuto eterno, immutabile e per i Greci, anima del mondo nonché bellezza assoluta. Una forma di ringraziamento personale per tutto quello che ho: il bello e il tragico della vita”. E proprio “Etere” è stato preso da Roberto Bolle per le sue coreografie, artista con il quale Quarta ha realizzato il famoso “Dorian Gray” che lo ha portato ad essere premiato nel 2017 come “Miglior Eccellenza Italiana nel Mondo”. Insieme a lui sul palco I Solisti Filarmonici Italiani, un’orchestra da camera che raccoglie l’eredità dei Virtuosi di Roma e dei Solisti Italiani. Al pianoforte siede Giuseppe Magagnino.