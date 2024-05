L’AQUILA: ILLESA STUDENTESSA CADUTA PER IL TOMBINO APERTO VICINO ALL’OSPEDALE: SUL POSTO I VIGILI

L’AQUILA – Una studentessa della facoltà di medicina è inciampata ieri a causa di un tombino aperto all’Aquila in via Lorenzo Natali nei pressi dell’ospedale regionale di Coppito.

Per sua fortuna non si è fatta nulla, spavento a parte, ma comunque sono accorsi sul posto i vigili del fuoco e la polizia municipale per sistemare il tombino.

Non è certo la prima volta che gli agenti del traffico e i vigili del fuoco, come si vede nella foto fornita da G. Cocciolone, intervengono in città per lavori urgenti di questo genere.