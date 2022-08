L’AQUILA: IMMONDIZIA ED INCURIA A PIAZZA D’ARMI, ORA LA FONTANELLA VIENE USATA PER LAVARE I PIATTI

L’AQUILA – Ancora segnalazioni, all’Aquila, su sporcizia ed incuria nell’area del mercato di Piazza d’Armi che nel pomeriggio, specie a primavera e d’estate, si riempie di bimbi, anziani e persone che passeggiano o fanno attività sportiva.

Se in qualche modo e anche grazie all’installazione di un’isola ecologica, la parte non verde dell’area riesce adesso più o meno a mantenersi pulita (ma pur sempre con l’asterisco), la parte verde è invece una cloaca a cielo aperto.

Qualcuno ha addirittura pensato bene di attrezzarsi con il sapone per i piatti da utilizzare grazie alla fontanella, e pure delle sedie da piazzare sotto gli alberi con lo scopo di spassarsela – fin qui nulla di brutto, anzi – ma senza rispettare le regole: in pratica, ci si spara un bel pic-nic e poi si lascia tutto sull’erba e addirittura tra i rami degli alberi.

Per non parlare dei secchi sempre stracolmi di immondizia e dei rifiuti che vengono abbandonati persino sul fazzoletto di prato sul quale si trova un gioco per bambini, e di una struttura, quella del bar, che ha bisogno di essere assolutamente rinnovata.

Una situazione, quella di Piazza d’Armi, che è pressoché identica a quella di tante altre aree del capoluogo abruzzese. Che, va ricordato, non è soltanto ciò che di bello e di brutto accade in centro storico, ma pure nella troppo spesso dimenticata periferia. (r.s.)