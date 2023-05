L’AQUILA, IMPRUDENTE: “GRANDI EVENTI A MAGGIO, AIR SHOW FRECCE TRICOLORI E FESTIVAL PERFORMATIVE”

L’AQUILA – “Il via libera al ritorno delle frecce tricolori e alla realizzazione della terza edizione del Performative 03, due grandi eventi di rilevanza internazionale, conferma la grande attenzione dell’Assise abruzzese nei confronti della città dell’Aquila”.

Così, il vice presidente della Regione Abruzzo, Emanuele Imprudente, sullo stanziamento di risorse destinate all’organizzazione di due grandi eventi in programma nei prossimi mesi proprio nel capoluogo di regione.

La manifestazione “Air show” caratterizzata da una serie di eventi che culmineranno con l’esibizione della PAN – Pattuglia Acrobatica Nazionale delle frecce tricolori, sarà organizzata il 27 e 28 maggio dal Comune dell’Aquila, proprio in occasione del centenario dell’Aeronautica militare.

“Dopo il simbolico abbraccio alla città nel maggio del 2020, in piena emergenza coronavirus – commenta Imprudente – L’Aquila si prepara a rivivere il suggestivo spettacolo acrobatico di una pattuglia che rappresenta la massima espressione di tecnica e creatività del nostro Paese, un’eccellenza italiana che tutto il mondo ci invidia”.

L’Assise abruzzese per l’evento ha concesso un contributo di 100 mila euro al Comune dell’Aquila.

L’ultimo show della pattuglia acrobatica era andato in scena il 26 maggio del 2020 quando i nove velivoli sorvolarono, oltre L’Aquila, gli altri capoluoghi di regione, disegnando nel cielo una scia tricolore, in segno di unità, solidarietà e ripresa, davanti alla drammatica emergenza COVID e per celebrare il 2 giugno, 74 esimo anniversario della proclamazione della Repubblica.

Il Consiglio regionale ha inoltre stanziato un contributo di 50 mila euro per l’organizzazione della terza edizione di “Performative”, il festival internazionale promosso dalla fondazione MAXXI che vedrà decine di artisti internazionali animare il capoluogo abruzzese con performance d’arte, danza, musica e teatro.