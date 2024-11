L’AQUILA: IN ARRIVO 21 NUOVI AGENTI DI POLIZIA IN CITTA’, ESULTA LA LEGA

L’AQUILA – I consiglieri comunali della Lega, Daniele Ferella, Daniela Bontempo, Gianluca Marinelli e Alessandro Maccarone, nonché gli assessori Francesco De Santis, Fabrizio Taranta e Laura Cucchiarella, esprimono grande soddisfazione per l’annuncio dell’arrivo di 70 nuovi agenti di polizia in Abruzzo, di cui 21 a L’Aquila, un risultato significativo per il potenziamento della sicurezza sul territorio. Un ringraziamento particolare va al sottosegretario all’Interno Nicola Molteni e al sottosegretario di Stato Luigi D’Eramo, per il loro costante impegno e il decisivo sostegno nel portare avanti questa importante misura.

“Questo traguardo – dichiarano i consiglieri e gli assessori – testimonia il lavoro serio e concreto che la Lega sta svolgendo a livello nazionale e locale per rispondere alle esigenze dei cittadini. Grazie all’attenzione dimostrata da Molteni e D’Eramo, L’Aquila potrà beneficiare di un significativo rafforzamento delle forze dell’ordine, indispensabile per garantire maggiore sicurezza e serenità alla comunità.”

L’arrivo dei nuovi agenti di polizia avrà un impatto estremamente positivo per la città dell’Aquila e l’aquilano.

“Un territorio sicuro è alla base dello sviluppo sociale ed economico. Questo importante risultato è il frutto di un impegno corale e dimostra come il dialogo tra istituzioni possa produrre benefici tangibili per il nostro territorio,” sottolineano.

La Lega L’Aquila ribadisce il proprio impegno nel sostenere e promuovere tutte le iniziative volte a garantire maggiore sicurezza e benessere per la comunità, continuando a collaborare con il governo nazionale per lo sviluppo della città e dell’intera regione.