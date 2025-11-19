L’AQUILA: IN ARRIVO COMUNICAZIONI PER “CARTA DEDICATA A TE”

L’AQUILA – L’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune dell’Aquila informa che, a seguito dell’applicazione dei criteri previsti dal Decreto interministeriale, è stato definito l’elenco dei nuclei familiari che potranno beneficiare del contributo economico destinato all’acquisto di beni alimentari di prima necessità.
“Nei prossimi giorni – spiega in una nota l’assessore alle Politiche Sociali, Manuela Tursini – i beneficiari riceveranno una comunicazione scritta con tutte le istruzioni operative necessarie per accedere al contributo. La ‘Carta dedicata a te’ rappresenta un aiuto reale e immediato per chi vive situazioni di fragilità economica. L’ Amministrazione continua a lavorare con determinazione per garantire strumenti di sostegno efficaci, capaci non solo di rispondere ai bisogni urgenti, ma anche di contribuire a contrastare in modo strutturale le disuguaglianze sociali”.
Per qualsiasi chiarimento o richiesta di supporto è possibile rivolgersi allo Sportello Unificato, contattabile al numero telefonico 0862 769625 o via e-mail all’indirizzo sportello.unificato@comune.laquila.it.
