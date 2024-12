L’AQUILA: IN ARRIVO LINEE GUIDA SPAZI PUBBLICI, DEHOR E ARREDO URBANO

L’AQUILA – “La nostra volontà è quella di aprire il più possibile il confronto e il dialogo con la comunità. Con questo obiettivo e con questo spirito il 2025 apriremo un dibattito per la città con l’obiettivo di delineare strategie condivise e partecipate nella definizione della progettazione degli spazi pubblici”.

A dichiararlo, in una nota congiunta, sono il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il vicesindaco con delega al Commercio, Raffaele Daniele, e l’assessore alle Politiche urbanistiche, Edilizia e Pianificazione, Francesco De Santis, dopo l’approvazione in Giunta dell’atto di indirizzo finalizzato alla elaborazione di linee guida per la progettazione degli spazi pubblici.

Verrà, pertanto, elaborato un documento che raccoglierà e disciplinerà, in un unico testo normativo e progettuale, gli interventi in materia di decoro e di arredo urbano degli spazi pubblici, di chioschi e dehors, l’inserimento di elementi e oggetti di arredo urbano a corredo di edifici e spazi con lo scopo di articolare e definire l’immagine degli spazi, selezionando anche elementi di arredo urbano e materiali specifici per il contesto di intervento.

“Il testo finale sarà condiviso con la città, e riguarderà tanto il centro cittadino quanto le frazioni – concludono sindaco e assessori – L’obiettivo è avere a disposizione uno strumento chiaro, lineare e coerente con le esigenze del nostro territorio e le sue peculiarità”.