L’AQUILA: IN ARRIVO UN ALTRO SUPERMERCATO TIGRE, APRIRA’ NELLA GALLERIA VIA XX SETTEMBRE CITY CENTER

L’AQUILA – Un altro supermercato Tigre aprirà all’Aquila, in Via XX Settembre, all’interno della galleria polifunzionale “Via XX Settembre City Center” – dove un tempo si trovava la Sala Bingo, di fronte alla ex Casa dello Studente – ancora in attesa di apertura.

Si tratta del sesto supermercato del gruppo Gabrielli nel capoluogo di regione abruzzese.

Gli altri sono in Via Del Beato Cesidio e Via Colagrande, entrambi recentemente aperti, grazie al sodalizio tra i gruppi Gabrielli e Fioravanti, al posto di Maxi Futura, Via Carlo Confalonieri, Strada Statale 17 e Via Mausonia. (red.)