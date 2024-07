L’AQUILA: IN AUTOBUS DA ROMA CON UN ETTO DI COCAINA, ARRESTATI DUE UOMINI DI PIZZOLI

L’AQUILA – Si avvalevano di un canale di rifornimento ubicato nella città di Roma i due italiani, entrambi residenti a Pizzoli e con pregiudizi di polizia per reati in materia di stupefacenti, tratti in arresto nella giornata di ieri da personale della Squadra Mobile di L’Aquila – sezione Antidroga, in località Sant’Antonio nei pressi della fermata dei bus.

Uno degli arrestati è stato fermato, nel primo pomeriggio, dopo essere sceso da un autobus proveniente da Roma e trovato in possesso di 105 grammi di cocaina contenuta in due distinti involucri in cellophane e occultata all’interno dello zaino che portava al seguito.

Si è accertato poi che il suddetto stupefacente era detenuto dallo stesso in concorso con l’altro italiano, tratto in arresto, che, oltre ad aver organizzato il suo “viaggio” a Roma, lo aveva accompagnato con la sua autovettura a prendere l’autobus e poi era tornato a prenderlo al rientro.

A casa di quest’ultimo veniva trovato materiale per il confezionamento dello stupefacente ed un bilancino di precisione. I due sono stati collocati agli arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.