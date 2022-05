L’AQUILA IN BICI, OLTRE 200 PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE IN CENTRO STORICO

L’AQUILA – Oltre 200 i partecipanti, tra cui molti giovanissimi, che hanno attraversato il centro storico del capoluogo abruzzese con le proprie bici, provvisti di maglietta, cappellino e sacca omaggiati dal CSI L’Aquila a tutti i partecipanti.

Grande partecipazione alla manifestazione “L’Aquila in bici” che si è svolta ieri, domenica 15 maggio, promossa dal presidente del CSI L’Aquila, Luca Tarquini. Ha partecipato anche il sindaco Pierluigi Biondi.

Lungo il percorso, accompagnati dalle neo-guide formatesi a conclusione del 1^ Corso per Guida Cicloturistica organizzato dal CSI L’Aquila, la carovana di L’Aquila in bici ha toccato alcuni tra i luoghi cittadini di maggiore interesse turistico e culturale.

Al termine del percorso i partecipanti sono stati accolti in un punto di ristoro allestito in Piazza Duomo, dove ai più piccoli è stato consegnato un attestato di partecipazione e sono state premiate le tre foto più belle del Concorso fotografico amatoriale organizzato in concomitanza con L’Aquila in bici.