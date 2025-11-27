L’AQUILA: IN BILANCIO 2,5 MILIONI PER ISTITUZIONE CENTRO SERVIZI ANZIANI

L’AQUILA – “Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione del Documento Unico di Programmazione 2026–2028 e del Bilancio di Previsione 2026–2028 dell’Istituzione Centro Servizi per Anziani del Comune dell’Aquila. Si tratta di due atti fondamentali che confermano una programmazione solida, responsabile e pienamente coerente con la missione dell’Istituzione: garantire servizi socio-assistenziali e socio-sanitari di qualità alle persone anziane e fragili del nostro territorio.

Lo dichiara il Presidente della Commissione Bilancio Livio Vittorini a margine dei lavori.

LA NOTA

Il Documento Unico di Programmazione approvato oggi delinea una strategia chiara e moderna, in linea con le recenti riforme nazionali del settore, puntando su cura personalizzata, integrazione socio-sanitaria, rafforzamento dell’assistenza domiciliare, promozione dell’invecchiamento attivo e su progetti innovativi come l’housing sociale “Case Sollievo”, l’avvio del Centro Diurno Alzheimer e la riqualificazione degli spazi dell’Ex ONPI.

Parallelamente, il Bilancio triennale conferma la solidità finanziaria dell’Ente, con un quadro economico in equilibrio per tutti gli anni considerati — € 4.789.207,74 nel 2026, € 4.684.407,22 nel 2027 ed € 4.601.207,22 nel 2028 – in pareggio tra entrate e spese. L’avanzo presunto di amministrazione e’ pari ad € 2.539.524,25 e sarà applicato ad approvazione del Rendiconto per investimenti in conto capitale.

Le risorse sono destinate in via prevalente ai servizi sociali e alla gestione della Residenza Protetta e dei servizi domiciliari, con particolare attenzione al personale socio-sanitario, ai servizi alberghieri e al contenimento dei costi energetici, anche grazie al nuovo impianto fotovoltaico.

Colgo l’occasione per rivolgere un ringraziamento all’Assessore Manuela Tursini che ha illustrato le proposte di deliberazione, al Presidente dell’Istituzione avv. Daniela Bafile, al consigliere Ernesto Placidi e al Direttore Andrea Di Biase, che sta portando avanti con coerenza e pragmatismo il percorso illustrato sin dal suo insediamento. Il loro contributo, istituzionale e operativo, è stato importante per i lavori odierni.

L’approvazione delle delibere rappresenta un passo importante per il consolidamento e l’evoluzione dei servizi rivolti agli anziani, in un contesto che richiede sempre maggiore integrazione, continuità assistenziale e capacità progettuale.

La Commissione Bilancio, in un clima costruttivo e collaborativo, ha riconosciuto la qualità del lavoro svolto dall’Istituzione e la piena coerenza tra gli obiettivi del DUP e la sostenibilità finanziaria del Bilancio.