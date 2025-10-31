L’AQUILA: IN CENTRO STORICO OPERE D’ARTE PER IL RISPETTO E CONTRO OGNI FORMA DI VIOLENZA

L’AQUILA – Un messaggio di gentilezza e consapevolezza, diffuso attraverso i colori, le emozioni e la creatività di un trio di artisti aquilani.

È questo lo spirito dell’iniziativa che domani, 1° novembre, porterà nel centro storico dell’Aquila un progetto artistico dedicato ai valori del rispetto, della solidarietà e dell’uguaglianza.

L’obiettivo – si legge in una nota – è quello di sensibilizzare al rispetto del prossimo, dire no al bullismo, ai femminicidi, alle disparità di genere e richiamare l’attenzione sul rispetto dell’ambiente. Tutto questo attraverso un linguaggio universale e positivo: l’arte che dona sorrisi.

Protagonisti dell’iniziativa saranno i fratellini Margiotta e Giorgia Evangelista, artisti aquilani che, con i loro lavori, porteranno nelle vie della città un messaggio di speranza e di fiducia.

Le loro opere saranno ospitate, per tutta la giornata, in alcuni dei locali più frequentati del centro: Bar Ariston, Vermuttino e Bar del Corso.

Un percorso simbolico e diffuso, che trasforma i luoghi dell’incontro quotidiano in spazi di riflessione e bellezza. Le opere, tutte realizzate con materiali semplici ma dal forte impatto emotivo, rappresentano gesti, sguardi e colori che parlano di rispetto, empatia e armonia con l’ambiente.

L’iniziativa nasce con l’intento di avvicinare la comunità al tema della convivenza civile e di ricordare, in una giornata di festa, quanto sia importante coltivare il rispetto come valore quotidiano.

L’arte, si conferma strumento di dialogo e di unione: un modo gentile e potente per ricordare che ogni cambiamento parte da un sorriso, da un gesto di accoglienza.