L’AQUILA, IN CITTA’ ARRIVANO I VELOMOBILI

L’AQUILA – Sono comparsi da qualche giorno all’Aquila, sono stati visti girare per le strade del centro suscitando la curiosità degli automobilisti: sono i velomobili, mezzi a pedali dalla carenatura aerodinamica che hanno come prima funzione quella di proteggere dalle intemperie.

In questi giorni ne sono stati avvistati diversi per le strade di Marche e Abruzzo generando curiosità e il conseguente passaparola sui social e si tratterebbe, secondo diverse segnalazioni, di un gruppo di velomobilisti tedeschi che sta girando l’Italia.

Il mezzo a tre ruote può raggiungere senza particolari sforzi la velocità di 30Km/h e la pedalata può essere anche asistita elettricamente, coniugano esigenze di mobilità, ecologia ed economicità e sono ideali per parcheggiare in spazi piccoli e spostarsi agevolmente anche quando piove.

Si tratta di un mezzo che nasce più di un secolo fa, come spiega Dream Cycle, che nel corso degli anni ha riscosso particolare successo nei Paesi del Nord Europa ma anche in Italia, nell’ultimo periodo, continua a conquistare sempre più appassionati.

Al momento, almeno all’Aquila, è possibile usufruirne rivolgendosi a privati, acquistando o affittando i mezzi, e non al Comune come con il bike-sharing per le biciclette a pedalata assistita. (a.c.)