L’AQUILA: IN CORSO ABBATTIMENTO 10 ALLOGGI NEL VILLAGGIO MAP SAN GREGORIO

L’AQUILA – Sono iniziate questa mattina le operazioni di abbattimento di alcuni alloggi situati all’interno del villaggio Map nella frazione aquilana di San Gregorio.

Gli interventi, che riguarderanno dieci alloggi posizionati su tre piastre, avranno un costo di 1,6 milioni finanziati nell’ambito del “Piano Periferie”, programma con un finanziamento complessivo di 18 milioni di euro destinato alla riqualificazione delle aree periferiche del territorio.

Presente l’assessore alle Opere pubbliche, Vito Colonna, che in una nota spiega: “Gli alloggi che saranno abbattuti erano inutilizzati da tempo o in uno stato tale di fatiscenza da rendere impossibile l’impiego a fini abitativi. Già lo scorso anno siamo intervenuti, demolendoli, su alcuni Map danneggiati dagli incendi. Con questa operazione andiamo a completare l’opera di riqualificazione dell’area”.