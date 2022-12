L’AQUILA: IN ALLESTIMENTO ALBERO IN PIAZZA DUOMO, STASERA INAUGURAZIONE PAVIMENTAZIONE CORSO

L’AQUILA – “Albero di Natale in Piazza Duomo in fase di allestimento e transenne rimosse lungo Corso Vittorio Emanuele II. Ci vediamo stasera, dalle 18, per inaugurare la nuova pavimentazione e ‘accendere’ le festività natalizie”, lo annuncia in un breve messaggio il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi.

La cerimonia di inaugurazione della nuova pavimentazione in pietra bianca di Corso Vittorio Emanuele II sarà presentata alla città assieme alla mostra dedicata alla figura di Amalia Sperandio, la fotografa aquilana che ha immortalato con i suoi scatti L’Aquila del primo Novecento. Parteciperanno il sindaco Biondi, il vice sindaco con delega alla Ricostruzione dei Beni pubblici, Raffaele Daniele, insieme ai rappresentanti delle aziende che hanno realizzato la pavimentazione, con capofila Rosa edilizia dell’Aquila, e collaborato all’allestimento dell’esposizione.

La cerimonia continuerà poi con l’accensione dell’albero di Natale di piazza Duomo, alla presenza di Antonella Ballone, presidente della Camera di Commercio del Gran Sasso.

La pavimentazione conclusa è solo il primo lotto di opere, dal costo di 3,7 milioni di euro, il cui . A seguire si proseguirà con i lavori nel tratto da Corso Vittorio Emanuele II verso la Fontana Luminosa, ovvero il “corso stretto”, e da Piazza Duomo alla Villa Comunale. L’opera complessivamente costerà intorno ai 5 milioni di euro. I fondi sono quelli che si sarebbero dovuti usare per la riqualificazione di viale della Croce rossa, poi problemi attuativi hanno spinto verso questo progetto. Polemiche social si sono scatenate in questi mesi per la scelta della pietra bianca, ritenuta inadatta perchè soggetta a sporcarsi e ad annerirsi.