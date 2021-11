L’AQUILA – Momenti di apprensione in tarda serata all’Aquila per un incendio divampato fuori dal ristorante La vecchia stazione.

A prendere fuoco, per cause ancora in corso di accertamento, una legnaia fuori dal locale.

Le fiamme sono state prontamente domate dai vigili del fuoco, ancora sul posto. Non si registrano ulteriori danni.