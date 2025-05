L’AQUILA: IN FIAMME UN APPARTAMENTO A PETTINO. IL FUOCO PARTITO DAL BALCONE, NESSUN FERITO

L’AQUILA – Questo pomeriggio si è sviluppato un incendio in un appartamento in via Madonna di Pettino, all’Aquila.

L’ incendio è partito dal balcone, secondo quanto appurato dai vigili del fuoco, i quali hanno evitato che le fiamme si estendessero ad altri alloggi.

Nessun ferito anche perché la casa era vuota. Sul posto pure la polizia.