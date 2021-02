L’AQUILA: IN FIAMME VILLETTA DI LEGNO NELLA FRAZIONE DI PAGANICA, FAMIGLIA FUGGITA DA FINESTRA

L’AQUILA – E’ divampato nella notte di domenica a Paganica, frazione dell’Aquila, un incendio che ha mandato in fumo una villetta di legno di oltre 300 metri quadri, originato da un guasto all’impianto elettrico.

Per fortuna è riuscita ad allontanarsi in tempo l’intera famiglia, composta da padre, madre e due figli, usciti incolumi da una finestra. Le fiamme, riferisce Il Messaggero, hanno raggiuto e distrutto anche l’automobile.

I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio con non poche difficoltà, in quanto non giocava a favore il vento, e il materiale costruttivo altamente infiammabile.

Download in PDF©