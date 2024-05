L’AQUILA IN FIORE: DOMENICA MERCATO-EVENTO CON LA COLDIRETTI AL PARCO DEL CASTELLO

L’AQUILA – Ci sarà anche il mercato di campagna amica in occasione della manifestazione L’Aquila in fiore, la mostra mercato che si svolgerà domenica 5 maggio dalle 10 alle 20 nel parco del castello cinquecentesco di L’Aquila.

Coldiretti L’Aquila parteciperà con un mercato ad evento con le eccellenze del made in Italy verranno proposte le tipicità di stagione e le prime granite di frutta senza conservanti né coloranti. “Abbiamo scelto di partecipare alla mostra per riaffermare l’importanza del made in Italy agroalimentare in un momento molto particolare – dice Alfonso Raffaele Presidente di Coldiretti L’Aquila – l’appeal dei mercati contadini di Campagna Amica è sempre in ascesa, segno che i consumatori apprezzano e si fidano del nostro marchio”. Secondo Coldiretti infatti, oltre sei italiani su dieci (64%) hanno fatto almeno un acquisto nel 2024 in un mercato contadino, spinti soprattutto dalla garanzia della salubrità e della trasparenza. “la scelta del cibo è uno stile di vita e deve avere al centro la trasparenza dell’origine – continua il presidente di Coldiretti L’Aquila Alfonso Raffaele – Comperare direttamente dall’agricoltore è sicuramente una via di acquisto sicura e genuina”.Proprio per una piena trasparenza su quanto i cittadini mettono nel piatto, Coldiretti L’Aquila proporrà la petizione per una legge europea di iniziativa popolare per estendere l’obbligo dell’indicazione dell’origine su tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue.

Le aziende di Campagna Amica che parteciperanno al mercato sono: azienda agricola Punto Verde con ortaggi e salumi, azienda agricola Russo Pasquale con gli agrumi (Calabria), azienda agricola Dietro il Monte con legumi e pasta, azienda agricola Rossicone Angelo con formaggi caprini, I sapori della terra con zafferano e legumi, azienda agricola Fior di montagna con le confetture.