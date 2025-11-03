L’AQUILA: IN LUTTO L’ORDINE DEGLI INFERMIERI, ADDIO ALL’EX TESORIERE MAURIZIO TESTONE

L’AQUILA – Grande commozione nel mondo sindacale e sanitario abruzzese per la scomparsa di Maurizio Testone, infermiere, già componente della segreteria provinciale Uil Fpl, Tesoriere dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche dell’Aquila e punto di riferimento del gruppo Cives all’ospedale “San Salvatore”.

Tra i numerosi messaggi di cordoglio giunti in queste ore, anche quello del segretario regionale della Fesica-Confsal Abruzzo, Marcello Vivarelli, che con Testone condivideva un’amicizia sincera e di lunga data.

“La notizia della scomparsa di Maurizio Testone mi addolora profondamente – dichiara Vivarelli –. Solo pochi giorni fa avevamo parlato, come sempre, con quella stima reciproca e quella sincerità che hanno contraddistinto un’amicizia vera”.

“Maurizio è stato un sindacalista autentico, un infermiere appassionato e un uomo di grande umanità. Ha servito con dedizione e competenza la sanità pubblica e la comunità aquilana, anche nel suo ruolo di Tesoriere dell’Ordine e nel suo costante impegno con Cives e all’ospedale ‘San Salvatore'”, continua.

“A nome mio personale e della Fesica-Confsal Abruzzo – conclude Vivarelli – esprimo il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza alla sua famiglia, agli amici, ai colleghi e a tutta la comunità professionale che oggi piange un uomo giusto, generoso e leale. Ciao Maurizio, ci mancherai tanto. Il tuo esempio continuerà a vivere nel cuore di chi crede nel valore del lavoro, della solidarietà e del servizio agli altri”.

“A nome della Uil Fpl nazionale, regionale e provinciale e della Uil Abruzzo, il mio pensiero, con grande tristezza, va a chi oggi ha creato un immenso vuoto. A un grande amico, lavoratore e collega, ma soprattutto a una persona di straordinaria umanità”. Il segretario provinciale della Uil Fpl Antonio Ginnetti, la segreteria, il consiglio territoriale del sindacato, delegati e rsu ricordano Maurizio Testone, scomparso ieri per un improvviso malore. Testone, sindacalista aquilano di lungo corso, è stato componente della segreteria provinciale della Uil Fpl. “Maurizio ha dedicato la sua vita alla tutela dei lavoratori, sottolineando con forza il ruolo imprescindibile e la necessità di difendere, sempre, con passione, coraggio e senso di giustizia i diritti delle persone e dei lavoratori – afferma Ginnetti – La sua eredità morale e il suo esempio continueranno a ispirare chi crede nel valore del lavoro e nella dignità delle persone.Alla famiglia, agli amici e ai colleghi va il nostro più sincero cordoglio e la nostra vicinanza in questo momento di dolore. Alla moglie e ai figli la promessa che la Uil resterà sempre al loro fianco.Ciao Maurizio!”.