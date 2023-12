L’AQUILA: IN MIGLIAIA ALL’APERITIVO DELLA VIGILIA, TRA CALICI E SANTI IN CARTAPESTA

L’AQUILA – In migliaia si sono riversati in centro all’Aquila, con luogo clou della festa piazza Regina Margherita e via Garibaldi, con persone bloccate per l’enorme numero di partecipanti all’aperitivo della Vigilia.

Alcol a fiumi, portato da casa in maggior quantità, e c’è anche chi è arrivato in processione con un non precisato santo in cartapesta, con bicchiere in mano e una botte piena di vino all’interno, accompagnato dalla musica dei Folkavacca. C’è anche chi ha improvvisato una spaghettata, ed anche piatti a base di tonno e tartufo, davanti alla cantina Ju boss, offrerti gratuitamente, in cambio di un sorriso.

Forze dell’ordine in borghese e pattuglie concentrate alla Fontana luminosa.

Come ogni anno, in assenza di cestini e cassonetti, prati di rifiuti per terra.