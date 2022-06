L’AQUILA, IN MIGLIAIA IN CENTRO PER LA NOTTE BIANCA: “RINASCITA INARRESTABILE”

L’AQUILA – “La città vibra di energia, nel segno di una rinascita inarrestabile”.

Le parole del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, celebrano così la grande partecipazione alla Notte Bianca che si è svolta dal pomeriggio di ieri fino a tardi, un evento “nel segno dell’arte, della cultura e della primavera” che ha richiamato nel centro storico migliaia di persone.

“Questa sera L’Aquila è ancora più bella. È la sua notte bianca ed esplode di vita, di ragazzi, famiglie, bambini”, le parole del primo cittadino.

Il via alle 16.30, con alcuni appuntamenti per bambini alla Villa Comunale in collaborazione con le associazioni capitanate dalle “Mamme per L’Aquila”.

Dalle 21.30, spazio alla musica nelle principali piazze della città, tornate al loro splendore e ricche anche di tante attività commerciali che, per la Notte Bianca, sono rimaste fino a tarda notte con promozioni e intrattenimento. In Piazza Duomo alle 22 il “Gran Gala della Notte Bianca”.

E poi momenti di moda e spettacolo. Per il canto, direttamente da “Amici”, Calma, Aisha e Crytical.

Per il ballo la super coppia composta da Raimondo Todaro e Francesca Tocca. Ma anche Nunzio. Sul palco e nel backstage anche “tiktoker” Jashlyn direttamente da House of talent. A presentare Alessia Fabiani, Alessia Spezza, Roberto Ruggiero e Rosa Gargiulo. Alle 22.30, al Parco del Castello, musica da discoteca anni Novanta.

E ancora: ci saranno le aperture notturne straordinarie del Maxxi L’Aquila, Palazzo Camponeschi, delle Chiese e di Cortili. E la possibilità di visitare il Mammut al Forte Spagnolo fino alle 22.30