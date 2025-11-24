L’AQUILA: IN MUTANDE A PIAZZA REGINA MARGHERITA SI ARRAMPICA SUL PLUVIALE DI UNA GRONDAIA

L’AQUILA . “Nella notte, in Piazza Regina Margherita, abbiamo avuto il solito vandalo cretino e violento che spero sia adeguatamente punito”.

L’indignato commento è del consigliere comunale di maggioranza Fabio Frullo, che ha postato sul suo profilo facebook una foto che immortala una persona in mutande, nonostante il freddo rigido, che si cimenta in una ardua scalata in free climbing su una grondaia di un palazzo di piazza Regina Margherita, cuore della movida aquilana. L’impresa ha determinato anche il distaccamento di una parte della grondaia.